Режиссер Сергей Соловьев экстренно госпитализирован в Москве

У режиссера открылось внутреннее кровотечение из-за язвы желудка

В Москве экстренно госпитализирован российский и советских режиссер Сергей Соловьев. По данным СМИ, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

О госпитализации режиссера сообщил телеграм-канал Mash. По его данным, у Соловьева из-за воспаления язвы желудка открылось внутреннее кровотечение. Ему уже сделали операцию. Сейчас режиссер находится под наблюдением врачей.

Сергею Соловьеву 74 года. Известность ему принес фильма "Асса", снятый в 1987 году.