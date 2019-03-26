Собянин: Сеченовский университет станет учебным и научным центром мирового уровня

Мэр города поддержал планы развития вуза

Повышение уровня и качества обучения врачей и других медицинских работников является ключевой задачей, которую решает сегодня столичное здравоохранение. Об этом заявил сегодня Сергей Собянин, посещая Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Там реализуется долгосрочная стратегия развития образовательной и научной деятельности. Открыт институт электронного медицинского образования, виртуальная учебная клиника и симуляционный центр, где будущие светила могут потренироваться на манекенах.

На манекене будущие доктора отрабатывают не только приемы неотложной помощи, но и правила вежливого общения с пациентом. На базе Сеченовского университета создана высокотехнологичная учебная база. Кадры для столичных клиник здесь готовят по европейским стандартам. Большую часть учебного процесса занимает практика. Лекции студенты слушают самостоятельно, сидя дома у компьютера. Педагоги начитывают их в местной телестудии. На университетском интернет-портале уже размещено более 800 лекций.

Передовые образовательные технологии Первого меда высоко оценил Сергей Собянин. Повышение уровня и качества обучения врачей - приоритет для столичного здравоохранения, подчеркнул мэр Москвы. Глава города отметил, что Первый мед традиционно является основной базой подготовки высококвалифицированных кадров для столичных клиник.

"Спасибо за программу медицинских классов в московских школах. Это перевернуло отношение наших учащихся к медицине. Стало гораздо больше желающих поступать на медицинские специальности. Качество преподавания изменилось. И самое главное, что уже осознанный выбор, потому что ребята смотрят, как это преподавание ведется, как работать в больницах, поликлиниках, с какими трудностями они столкнутся. То, что это осознанный выбор и то, что ребята осознанно выбирают профессию, это очень-очень важно", - сказал Сергей Собянин.

Кроме традиционных врачебных специальностей, на базе Сеченовского университета обучают профессиям будущего. Сетевой врач, IT-медик, молекулярный диетолог, специалист по наноматериалам, нанофармаколог и специалист по управлению геномом. Спрос на такие специальности среди абитуриентов - большой.

Юлия Стёпина, Владимир Черных и Александр Савин. "ТВ Центр", Москва.