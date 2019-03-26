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Почему Европа боится усиления экономической экспансии Китая

22:25
  • вторник
  • 26 марта 2019

Париж призывает Пекин уважать целостность Евросоюза

Мир должен отвергнуть закон джунглей и создать новую стратегию безопасности. Об этом председатель КНР Си Цзинпинь заявил в Париже. Китайский лидер провёл во Франции переговоры с президентом Макроном, канцлером Меркель и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Китай активизирует экономическую экспансию в Европу, что особенно важно на фоне крайне тяжёлых торговых переговоров Пекина с Вашингтоном. Европе такие переговоры с США ещё предстоят. Канцлер Меркель назвала китайский "Новый Шелковый путь" важным проектом.

Почетный караул, красная дорожка, и главные союзники рядом. Си Цзиньпина в Париже вроде бы встречают как дорогого гостя, но за дежурными улыбками скрывается нешуточное беспокойство. Евросоюз  уже признал Пекин "системным соперником Европы".  И этот соперник пошел в атаку.

Пока в столице Франции развешивали флаги и продумывали меню официальных обедов и ужинов, Си Цзиньпин преподнес президенту Макрону неприятный сюрприз. Италия, куда лидер КНР отправился до визита в Париж, не спросив разрешения у коллег по ЕС, согласилась  стать частью проекта "Новый шелковый путь".  Французские СМИ тут же написали: Рим это Троянский конь Европы, открывший  дорогу  китайскому экономическому катку.

"В истории человечества власть не обходится без соперничества, тут никто из нас не испытывает иллюзий. Мы уважаем Китай, полны решимости вести диалог. Но, естественно, ожидаем, что наш великий партнер также будет уважать единство Европейского Союза", - заявляет Макрон. 

Заключение таких сделок с одним из членов ЕС без одобрения всеми этим правилам, с точки зрения Парижа, не соответствует. Но вот проблема: обменный курс европейских ценностей даже на внутреннем  рынке сейчас невысок. Рим, например, уже обвинил Макрона в лицемерии. Ведь ни он, ни Брюссель, говорят итальянские власти, не помогает стране, чья экономика на грани масштабного кризиса. А Пекин предлагает миллиардные инвестиции.

Бирку "сделано в Китае" уже можно вешать на целый ряд европейских товаров.  С 2008-го под контроль КНР попали 360 европейских компаний, в числе которых — автомобильные гиганты вроде Volvo и Daimler или знаменитый производитель хрусталя Baccarat. Плюс 4 аэропорта, 6 морских портов и даже 13 футбольных команд. И ведь аппетиты только растут. Что, конечно, не может не злить того, кто привык себя считать главным в мире.   

Американский посол в Германии Ричард Гренелл - тот  самый, что требовал от немцев остановки строительства "Северного потока-2" уже снова пишет письма с угрозами. Если Германия не откажется от сотрудничества с Huawei - одним из главных "цифровых революционеров", Вашингтон обещает прекратить делиться с Берлином разведданными.  Канцлер Меркель в ответ призывает всех жить дружно.

"Мы внимательно следим за торговыми отношениями между Соединенными Штатами и Китаем. Что касается немецкой стороны, я могу сказать, что если эти торговые переговоры зашли в тупик, мы можем почувствовать это в экономике Германии, потому что тогда происходят вещи, которые приводят к нарушению баланса", - говорит она.

Эта встреча с китайским лидером в Париже — первая из целой серии переговоров. В апреле намечен саммит ЕС-Китай. На котором обещают детально обсудить и проект перехода на сети G5 и участие в программе "Новый шелковый путь", частью которой уже стала Россия. Ведь все больше государств ЕС понимают: многополярный мир - это уже реальность. Нравится она кому-то или нет.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра".

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