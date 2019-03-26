В Москве у мусорного контейнера нашли тело

Причина смерти мужчины устанавливается

На юго-востоке столицы в районе Выхино-Жулебино обнаружено тело неизвестного мужчины средних лет. Это произошло утром, 25 марта. Оно находилось во дворе жилого дома в Ферганском проезде.

Тело лежало у мусорного контейнера. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Согласно предварительным данным, смерть наступила из-за общего переохлаждения организма.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Устанавливается личность умершего, сообщает Агентство "Москва".