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В Москве у мусорного контейнера нашли тело

21:28
  • вторник
  • 26 марта 2019

Причина смерти мужчины устанавливается

На юго-востоке столицы в районе Выхино-Жулебино обнаружено тело неизвестного мужчины средних лет. Это произошло утром, 25 марта. Оно находилось во дворе жилого дома в Ферганском проезде.

Тело лежало у мусорного контейнера. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Согласно предварительным данным, смерть наступила из-за общего переохлаждения организма.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Устанавливается личность умершего, сообщает Агентство "Москва".

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