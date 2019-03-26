Следователи предъявили обвинения Абызову

Решается вопрос о об избрании меры пресечения

В Следственном комитете России официально сообщили, что бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов задержан. Ему уже предъявили обвинения.

Как рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко, экс-чиновнику инкриминируются создание преступного сообщества с использованием служебного положении и мошенничество в особо крупном размере. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее стало известно о задержании Михаила Абызова. Его заподозрили в создании преступного сообщества и крупном хищении. В Следственном комитете рассказали, что бывший чиновник обманом похитил четыре миллиарда рублей у Сибирской энергетической компании и "Региональных электрических сетей" и вывел деньги за границу. Также по делу проходят еще пять человек.

Следователи установили, что с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го он, являясь бенефициарным владельцем некоторых оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество. Оно похитило четыре миллиарда рублей. Теперь бывшему министру грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Михаил Абызов занимал должность министра по координации деятельности "Открытого правительства" с 2012-го по 2018 год. В последнее время, по данным СМИ, он проживал в Италии.