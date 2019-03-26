Захарова раскрыла коварный план США по Крыму

Спикер МИД прокомментировала слова Помпео о "фиксации реальности"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что США запрещают поездки в Крым, чтобы не "фиксировать реальность". Она напомнила о словах госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.

Тот прокомментировал решение президента страны Дональда Трампа о признании Голанских высот территорией Израиля во время интервью каналу SkyNews. Глава Госдепа заявил, что американская сторона в этом случае "просто фиксирует реальность".

В связи с этим Захарова подчеркнула, что власти США "просто запрещают, стращают, включают в санкционные списки" всех желающих приехать в Крым. Также они не пускают самих крымчан, "например, в ту же самую Европу". "Потому что это будет фиксация реальности, которая, по господину Помпео должна привести к автоматическому признанию", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1", передает РИА Новости.

Накануне, 25 марта, американский президент Дональд Трамп подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это произошло во время встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Глава Белого дома подчеркнул, что это "должно было произойти десятилетия назад". Реакция на такое решение последовала из России, Турции и самой Сирии, которой решением Организации объединённых наций принадлежат Голаны.