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Абызов не признал вину

22:57
  • вторник
  • 26 марта 2019

Меру пресечения экс-министру изберут 27 марта

Задержанный по делу о создании преступного сообщества и мошенничестве бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов не признает вину. Об этом рассказал его адвокат Александр Аснис.
В Кремле отреагировали на задержание Абызова

Также он сообщил, что мера пресечения будет избираться в Басманном суде. Заседание состоится 27 марта, передает "Интерфакс".

Ранее в Следственном комитете России сообщили о задержании Абызова. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

До этого стало известно, что бывший чиновник обманом похитил четыре миллиарда рублей у Сибирской энергетической компании, а также "Региональных электрических сетей" и вывел деньги за границу. Также по делу проходят еще пять человек.

По данным следствия, криминальной деятельностью Абызов занимался с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го. Он являлся бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Абызов занимал должность министра по координации деятельности Открытого правительства с 2012-го по 2018 год. СМИ отмечали, что в последнее время он проживал в Италии.

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Михаил Абызов
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