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Как ситуация с Голанами играет на руку России

09:59
  • среда
  • 27 марта 2019

Отвечая на вопрос про Голаны, эксперт Сергей Судаков провел параллели с Крымом

В эфире программы "События 25-й час" обсудили решение президента США Дональда Трампа признать за Израилем территорию Голанских высот. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук. Эксперт считает, что данная ситуация играет на руку России.

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"Давайте проведем параллели с Крымом. Ведь есть определенное понимание того, что Крым добровольно вошел в состав России. Мы можем соотнести, как Крым вошел в состав России и как Голанские высоты присоединились к Израилю. Этот прецедент говорит  о том, что мы всегда можем говорить не только о политике двойных стандартов, но и о том, как работает международное право. В случае Крыма это ведет за собой  санкции, в случае с Голанами - нет", - сказал Сергей Судаков. Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Подписанный в понедельник американским президентом указ о признании израильского суверенитета над Голанами во всем мире был воспринят как пролог к обострению конфликта в регионе, причем не только арабскими государствами. Россия, Иран, Турция негативно восприняли эту новость. Евросоюз резко осудил это решение. Такой же позиции придерживается Канада.

Сирия, которой до 1967 года принадлежала эта территория, подтвердила, что не откажется от права вернуть под свой контроль все земли.

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