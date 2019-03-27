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Поздравление Путина с Днем войск Росгвардии (видео)

08:31
  • среда
  • 27 марта 2019

Президент поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником

В среду профессиональный праздник отмечают сотрудники Росгвардии. Три года назад новая структура, подчиняющаяся напрямую президенту - Национальная гвардия России - была создана на основе внутренних войск МВД. Кроме военнослужащих, в состав вошли сотрудники спецподразделений полиции СОБР и ОМОН, вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительных служб.

Другими словами - это силы специального и оперативного назначения, на которые возложен широкий спектр важнейших задач, что особо отметил Владимир Путин в своем поздравлении в адрес сотрудников и ветеранов Росгвардии.

"Вы на переднем плане в борьбе с такими угрозами, как терроризм и экстремизм, организованная преступность. На вас лежит огромная ответственность за порядок на массовых мероприятиях, за надежное прикрытие ключевых объектов промышленности и инфраструктуры, четкий контроль за оборотом оружия. Все эти направления вашей повседневной работы требуют высочайшей собранности, твердости и решительности, строгого соблюдения закона, уважения к правам и свободам граждан, к достоинству каждого человека. Хочу подчеркнуть, бойцы и командиры, личный состав Национальной гвардии России всегда с честью выполняют полученный приказ, обеспечивая безопасность наших граждан, общества и государства, действуют мужественно, умело и результативно", - сказал президент России Владимир Путин.

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