Главный конкурент Порошенко на выборах – не Зеленский и не Тимошенко

Выборы состоятся уже в это воскресенье

Президент Украины Петр Порошенко назвал союзников и оппонентов на предстоящих выборах, которые состоятся уже в это воскресенье.

Главный и единственный противник Порошенко - президент России Владимир Путин, а главный союзник – украинский народ. "Все, что ослабляет Украину, усиливает Путина", - аргументировал свою точку зрения Порошенко.

Действующий лидер Украины отметил, что диалог с Москвой может быть налажен только в том случае, если Россия "прекратит оккупацию" Крыма и Донбасса, а также отпустит украинских политзаключенных, пишет Газета.Ru".

На прошлой неделе Порошенко обвинил Россию в попытке сорвать президентские выборы. По его словам, Москва намеренно организовывает в стране протесты националистических сил по делу о хищениях в оборонной сфере.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта, на пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По последним данным, в президентской гонке со значительным отрывом лидирует шоумен Владимир Зеленский, за ним следуют Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.