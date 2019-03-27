Сирия запросила экстренное заседание Совбеза ООН

Власти САР потребовали срочно созвать Совет безопасности, чтобы решить вопрос по Голанским высотам

Сирия потребовала срочного созыва Совбеза ООН в связи с признанием США суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Дату заседания предстоит назначить Франции, которая в марте председательствует в Совбезе.

Помимо этой страны, в ООН в ходе совместного заявления позицию Вашингтона осудили представители Великобритании, Германии, Польши и Бельгии, подчеркнув, что Голаны являются территорией, оккупированной Израилем с июня 1967 года.

Против решения Трампа выступил целый ряд стран. В Москве отметили, что этот шаг со стороны США будет иметь негативные последствия для ситуации на Ближнем Востоке в целом и политического урегулирования в Сирии.

Тем временем, Израиль стягивает дополнительные подразделения к Сектору Газа. Сообщается о передислокации пехоты, артиллерии и танков, также объявлена мобилизация резервистов. В самой Газе расценивают это как подготовку к наземной операции.

Этой ночью стороны возобновили обмен ударами. После затишья, продолжавшегося почти весь вторник, боевая авиация Израиля атаковала цели ХАМАС в районе Хан-Юнис, в ответ на обстрел промышленной зоны крупного города Ашкелон, находящегося всего в 50 километрах от Тель-Авива.