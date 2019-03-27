Подрыв льда в Челябинской области попал на видео

Саперы взрывают лед на реке Сим, чтобы не допустить паводка

В российских регионах спасатели и военные готовятся к весенним паводкам. По данным МЧС, с началом сезона в зоне половодья могут оказаться около 7,5 тысячи населенных пунктов. В Поволжье, Сибири и на Урале сформированы около 40 подразделений, которые выполняют работы по защите дорожных и гидротехнических сооружений.

В Ашинском районе Челябинской области сапёры приступили к подрывным работам на реке Сим. При помощи зарядов инженеры разрыхляют лёд, чтобы снизить риск образования заторов, которые могут привести к повышению уровня воды и разливу рек. Специалисты уже использовали порядка 250 килограммов тротила.

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