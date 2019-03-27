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Алина Кабаева впервые рассказала о семье

08:51
  • среда
  • 27 марта 2019

Гимнастка описала в деталях один из моментов своей жизни

Самая знаменитая российская гимнастка Алина Кабаева не любит рассказывать о своей личной жизни. Спортсменка охотно высказывается о спорте и своей общественной деятельности, но кране редко озвучивает хоть какие-то подробности  биографии.

Однако для журнала "Аэроэкспресс" гимнастка сделала исключение, и впервые описала в деталях один из моментов своего детства. "Я выросла в интернациональном окружении. В нашем доме жили семьи самых разных национальностей. Жили, кстати, очень дружно, такой большой семьей", - призналась Алина.

По словам Кабаевой в то время соседи поддерживали друг друга и помогали, причем не только советами. "Отношения между людьми были искренние и дружелюбные. Ссоры, конечно, случались, но в них никогда не было ненависти", - отметила спортсменка.

Алина призналась, что у нее было безмятежное и счастливое детство. "Сейчас я понимаю, что во многом это связано с нашим домом, с нашим интернациональным двором, где не было чужих детей", - цитирует спортсменку "Дни.ру".

Рассказала Кабаева и о том, как попала в художественную гимнастику. По словам спортсменки, родители видели ее фигуристкой, но в родном Ташкенте не хватало ледовых площадок, да и у мамы Алины была давняя мечта, связанная с более "теплым" видом спорта.

"Мама наблюдала тренировки Ирины Винер и тогда же про себя решила, что если у нее родится девочка, она отдаст ее в художественную гимнастику, и только к этому тренеру", – заключила олимпийская чемпионка.

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Алина Кабаева
Алина Кабаева
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