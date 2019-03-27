Женщинам в России продлят рабочий день

Минтруд хочет отменить сокращенную неделю

Женщинам, которые трудятся в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочей недели на четыре часа. Нововведение затронет около 12,9 миллиона представительниц прекрасного пола, работающих в деревне.

С такой инициативой выступил Минтруд. Сейчас женщины работают по 36 часов в неделю, вместо 40, но получают полную зарплату. Считается, что в селах нужно дополнительное время для ведения личного хозяйства.

Профсоюз работников АПК выступил против инициативы министерства. Отменять льготы можно только после того, как жизнь в деревнях существенно улучшится. Во многих селах до сих пор приходится носить воду из колодца и топить печь, пишет газета "Известия". На женщинах, кроме работы, лежат ведение домашнего хозяйства и воспитание детей.