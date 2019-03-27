Пугачева о причине развода: "Он надо мной издевался"

В суде от супругов потребовали привести веские аргументы в пользу развода

В середине апреля Алла Пугачева отметит 70-летие большим концертом в Кремле. Приготовления к празднику начались еще зимой. Списки приглашенных уже утверждены, а билетов для простых зрителей почти не осталось.

Журналисты выяснили, что на концерт Примадонны придут члены семьи, близкие друзья и даже бывший муж Филипп Киркоров. А вот своего второго супруга режиссера Александра Стефановича Алла Борисовна якобы видеть на юбилее не хочет. По слухам, Пугачева сильно обиделась на него, когда вышел сериал "Кураж".

При этом сам Стефанович вспоминает брак с Аллой очень тепло. "Нас познакомил мой друг Леонид Дербенев, великий поэт-песенник. Она меня заинтересовала, я ее пригласил в ресторан", - рассказал кинодеятель о встрече с певицей.

У режиссера и артистки завязался роман, вскоре они съехались. "Мы с Аллой год прожили в гражданском браке, а потом она говорит: "Саш, все мои мужики что-то для меня делали. А ты для меня что сделал? Как честный человек ты должен на мне жениться", - вспоминает Стефанович.

По словам режиссера, после того, как они расписались, Пугачева бросила курить и стала резко прибавлять в весе. "Чтобы привести ее в форму перед важными съемками или выступлениями, я ее клал в Институт курортологии на Новом Арбате. И там довольно успешно боролись с помощью диеты и физиотерапии с лишним весом, она сразу же приходила в форму", - цитирует кинодеятеля kp.ru.

Через четыре года режиссер и певица поняли, что не подходят друг другу и решили разойтись. Однако в суде от супругов потребовали привести веские аргументы в пользу развода. Тогда Пугачева припомнила мужу клинику. "Алла возмутилась: "Какие основания? Он надо мной издевался. Он меня худеть заставлял!" - рассказал Стефанович.