Актеры и режиссеры разработают театральные маршруты для портала "Узнай Москву"

Артисты проведут экскурсии по своим воспоминаниям

На портале "Узнай Москву" появятся театральные маршруты от известных актеров и режиссеров. Их запускают в рамках спецпроекта "Москва театральная", приуроченного к Году театра

Все маршруты будут составлены от первого лица, актеры и режиссеры поделятся теми фактами, которых нет в путеводителях, информирует сайт мэрии столицы.

Первую экскурсию разработала актриса и директор Московского государственного театра драмы и комедии на Таганке Ирина Апексимова, маршрут откроют 27 марта. Ее экскурсия начинается у театра на Таганке и заканчивается на Патриарших прудах. Прогулка продолжительностью полтора часа охватит восемь домов и семь километров пути.

"Такая архитектура мне очень нравится. Большую часть жизни я провела в Одессе и на столичных улицах нахожу для себя воспоминания из детства", - поделилась Апексимова.

Найти экскурсии можно в разделе "Маршруты" на сайте "Узнай Москву" или в мобильном приложении, которое можно скачать в App Store и Google Play.