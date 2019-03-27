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Россия, Нидерланды и Австралия тайно обсудили крушение MH17

09:57
  • среда
  • 27 марта 2019

В этом вопросе "конфиденциальность жизненно важна"

Нидерланды, Австралия и Россия провели первую трехстороннюю встречу по ситуации вокруг крушения в Донбассе малазийского Boeing 777 рейса MH17.  
Названы имена ответственных за уничтожение MH17

Встреча проходила в закрытом режиме, поскольку в этом вопросе "конфиденциальность жизненно важна", отметил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. Глава МИД заверил, что стороны в конечном итоге докопаются до истинных причин катастрофы, пишет РИА Новости.

Самолет компании Malaysia Airlines, который следовал из Нидерландов в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецком 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Произошедшее расследует международная группа, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов, а также Украины. Согласно их данным, самолет был сбит ракетой "земля-воздух", состоявшей на вооружении в российских войсках.

Между тем, Москва отказалась признавать выводы международных следователей. В российском Минобороны заявили, что лайнер был сбит украинскими военными.

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