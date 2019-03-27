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"Прекратите травлю моей семьи!": Дмитрий Ланской взорвался из-за шоу Малахова

10:52
  • среда
  • 27 марта 2019

Ранее отец Началовой сообщили, что Ланской довел Юлию до анорексии

Первый муж Юлии Началовой и экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался по поводу посыпавшихся на него обвинений в смерти певицы.

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Музыкант заявил, что не имеет никакого отношения к смерти Началовой и потребовал оставить его нынешнюю семью и его самого в покое. С момента развода с Началовой прошло уже более 15 лет. Каждый пошел своей дорогой, нашел новую любовь и создал семью, сообщил Ланской. Певица родила второму мужу Евгению Алдонину дочь.

"Я никогда не кормил ее никакими таблетками и не заставлял худеть. Это ложь. <…> После нашего расставания через два года Юлия счастливо вышла замуж, и родила прекрасную, здоровую дочь, что лишний раз доказывает, что я никоим образом не повлиял на состояние ее здоровья", - цитирует Ланского telegram-канал Mash.

Певец возмутился тем фактом, что о Началовой заговорили в таком немыслимом объеме только после смерти. Она была уникальной певицей, к сожалению, неоцененной по достоинству. Из-за этого ей пришлось участвовать в желтых ток-шоу, чтобы хоть как-то поддерживать интерес к своему творчеству.

"Господа! Любить надо живых! То, что случилось, ужасно и непоправимо. И еще раз хочу обратиться к представителям прессы с настоятельной просьбой: прекратить систематическую травлю меня и моей семьи в СМИ. Это не мыльный сериал. Это реальная жизнь с реальными чувствами людей, и в данный момент вы наносите непоправимый урон мне и моей семье. Остановитесь!", - обратился Ланской к журналистам.

Музыкант сообщил, что собирается подать в суд на представителей СМИ, которые распространили заведомо ложную информацию. Также он призвал ведущих и гостей программы "Привет, Андрей" подумать о душе. "Лжесвидетельствование — это тяжкий грех, и все мы не вечные. Берегите себя!", - заключил бывший муж покойной Началовой.

Юлия Началова умерла в больнице 16 марта от заражения крови. Певице было 38 лет, у нее осталась дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным. Девочка будет жить с бабушкой и дедушкой. Похоронили Началову 21 марта на Троекуровском кладбище.

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