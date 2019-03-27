Порошенко заманивает на выборы доведенных до крайнего обнищания пенсионеров

Президент Украины пообещал пенсионерам 13-ю пенсию в случае победы на выборах

Подкуп избирателей, но полностью законный. За несколько дней до президентских выборов на Украине Пётр Порошенко ввел единовременные выплаты пенсионерам. В случае победы действующего главы государства прибавку пообещали повторить. Тем временем количество зарегистрированных нарушений предвыборной кампании уже перевалило за четыре тысячи.

Опросы показывают, что интерес к выборам президента на Украине растет. Видно это и на улицах - за несколько дней до голосования люди встали в многочасовые очереди в отделы государственного реестра избирателей - там можно получить разрешение голосовать не на своем участке. С одной стороны, тенденция объяснима - в стране много временно перемещенных лиц из зоны конфликта в Донбассе. С другой - эксперты видят в этом дополнительные возможности для фальсификаций.

"Неточности в госреестре избирателей, карусели, вброс бюллетеней. Все это будет обязательно. И это те нарушения, которые вряд ли заметят международные наблюдатели. Смотря вообще, какую они ставят перед собой цель. Если просто отметиться и поставить галочку, так они уже это делают. Основную борьбу с нарушениями поведут наблюдатели самих кандидатов", - сказал политолог из Украины Николай Мельник.

Сегодняшняя война компроматов 31 марта действительно грозит смениться битвой наблюдателей. И тогда нынешние четыре тысячи заявлений в полицию по факту нарушений покажутся сущей мелочью. Другое дело, последует ли на них реакция правоохранителей. О массовом подкупе избирателей под видом материальной помощи известно уже не первый месяц. Теперь поддержку уже на государственном уровне пообещали пенсионерам. Первая волна выплат уже идет.

"Это чисто предвыборная технология. Пенсионеры доведены до крайнего уровня обнищания. Они чувствительны к любым надбавкам к своим пенсиям. Они сегодня основные избиратели. Поэтому проведены индексации, проведены разовые выплаты перед выборами. Правильнее было бы, конечно, если есть деньги, просто повысить пенсии людям", - заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

Прибавку в 1200 гривен в народе уже называют - "13-й пенсией". Может быть она и и 14-я. Ее обещали после выборов. Но дадут или нет, считают люди считают, зависит от того, какой кандидат выйдет во второй тур. Это ли не подкуп и даже прямое давление. При пенсии в 2500 гривен две выплаты по 1200 - это существенно, особенно если учесть тарифы на коммунальные услуги. Их главная составляющая - цена на газ, который Киев уже несколько лет под видом отказа от сотрудничества с Россией покупает по крайне запутанным схемам. А платят по счетам простые граждане.

"После того, как Медведчук и Бойко встретились с Миллером, он сказал, что нормальная цена газ для Украины должны быть на 25% ниже. И нормальная страна должна покупать его на входе, а не по кругу, как сейчас - тот же российский газ на западной границе на 100 долларов дороже, и люди за это платят. И после того, как он это сказал, вдруг проснулся глава "Нафтогаза" Коболев и заявил, что есть возможность снизить цену на газ. Да позорные вы! На два процента! Засуньте себе эти два процента в Америку, куда Коболев деньги перечисляет!" – сказал Нестор Шуфрич , народный депутат Украины.

Тем временем Порошенко снова заявляет, через три года Украина вообще перестанет закупать газ. Источников такого фантастического сценария не раскрывает, но добавляет: страна станет энергонезависимой, если выберет "проевропейского президента". Намек понятен и абсолютно в русле всей предвыборной кампании действующего президента, главный лозунг которой - как можно дальше от Москвы. При этом попыток заработать на России политические очки Порошенко не оставляет. Так, комментируя рейтинги своих соперников по выборам, вдруг заявил, что его главным оппонентом является Путин.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".