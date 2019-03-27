Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за проблем с двигателем

Это уже третье ЧП с Boeing за последнее время

Очередной инцидент произошёл с самолётом Boeing 737 MAX во Флориде. Прямо в небе у лайнера возникли проблемы с двигателем.

Самолёт совершал технический рейс из Орландо в Калифорнию. Его перегоняли пустым на место временного хранения. Вскоре после взлёта начались серьёзные технические сбои. Лайнер совершил экстренную посадку.

Федеральное авиационное управление США уже начало расследование инцидента. Буквально вчера американские СМИ сообщили об успешном тестировании самолётов этой модификации с обновлённым программным обеспечением.

После крушений в Эфиопии и Индонезии, повлекших гибель сотен человек, в двадцати странах мира на Boeing 737 MAX запрещено летать.