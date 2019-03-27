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"Евровидение" в Израиле оказалось под угрозой срыва

12:31
  • среда
  • 27 марта 2019

Из-за эскалации конфликта между Израилем и Палестиной конкурс "Евровидение" может не состояться в Тель-Авиве

Израиль и Сектор газа возобновили обмен ракетными ударами. В ответ на очередную провокацию Тель-Авив атаковал военные объекты движения Хамас. Палестинцы опасаются начала полномасштабной наземной операции, ведь Израиль активно стягивает войска к границе. Под угрозой срыва оказался даже международный музыкальный конкурс "Евровидение", который должен пройти в Тель-Авиве.
Израиль открыл бомбоубежища после перестрелки с сектором Газа

Режим прекращения огня на палестино-израильской границе продлился недолго. Временное затишье нарушило движение ХАМАС, выпустив ракету с территории сектора Газа. Сигнал тревоги сработал в регионе Эшколь - всего в 50 километрах от Тель-Авива. Десятки тысяч человек были вынуждены укрыться в убежищах.

В ответ израильские военные обстреляли сразу несколько объектов в южной части сектора Газа. Под огонь попали военная база, а также крупная оружейная мастерская. Информации о пострадавших пока не поступало. Еврейское государство даёт ясно понять, что будет и дальше жестко пресекать любые провокации. Накануне к границе с сектором Газа начали стягивать серьёзные подкрепления. Сообщается о передислокации пехоты, артиллерии и танков, объявлена мобилизация резервистов. По заявлениям местных СМИ, таких сил в регионе не видели со времён операции "Нерушимая скала". И вот спустя пять лет здесь вновь заговорили о возможной подготовке к наземному вторжению.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Анны Пешехоновой.

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