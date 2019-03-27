В Венесуэле машину Гуайдо забросали камнями и петардами

США поспешили назвать случившиеся атакой на демократию

В Венесуэле неизвестные атаковали машину самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо. В автомобиль полетели камни и петарды. США поспешили назвать случившиеся атакой на демократию. Последнее время в стране разгорается всё больше манифестаций. Электроснабжение до сих пор не удается восстановить. И на сколько затянется очередной блэкаут - не ясно.

Самопровозглашённый президент Хуан Гуайдо пострадал от народного гнева. Вот на светофоре его машину пинает неизвестный (см. видео). А вот в автомобиль летит несколько камней и петард. Политик отделался легким испугом. В США инцидент поспешили назвать - ни больше ни меньше - атакой на демократию. Вашингтон опубликовал заявление от лица госсекретаря Майка Помпео.

"США осуждают нападение на кортеж временного президента Хуана Гуайдо, а также преследование депутатов Национальной ассамблеи и СМИ. Эти акты запугивания не смогут отложить неизбежное - мирное восстановление демократии, стабильность и процветание народа Венесуэлы", - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Восстановить демократию - то есть, в понимании Гуайдо, отстранить от власти легитимного президента - лидер оппозиции обещает уже несколько месяцев. Сегодня он раскроет детали операции под названием "Свобода", которая и должна привести к отставке Николаса Мадуро. А пока Гуайдо, идя по обесточенным кварталам Каракаса, продолжает ругать законную власть.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Кристины Мамиконян.