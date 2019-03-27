Под полом московского театра нашли человеческие останки

Давность смерти неизвестного – 10 лет

Фрагмент человеческого черепа обнаружили под полом московского Театре киноактера на Поварской улице.

Останки нашли рабочие во время ремонтно-реставрационных работ в подвальном помещении. На место вызвали сотрудников полиции, череп отвезли в морг для исследования, пишет "Газета.Ru".

По предварительным данным, человек, которому принадлежит найденный череп, умер 10 лет назад. Других частей скелета на данный момент не обнаружено. Директор театра отрицает криминальное происхождение останков.

"Надо все решить с криминалистами. Говорят, что нет никакого криминала. Сегодня более подробно будет известно, что за кости, как, какого срока, с какого времени они там лежат", - заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" Сурен Шаумян.