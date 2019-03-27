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Посла в Литве не пустили на заседание суда над россиянами

12:04
  • среда
  • 27 марта 2019

В Литве российских дипломатов не пустили в зал суда, в котором рассматривалось дело о событиях 1991 года

Российских дипломатов, включая посла, и журналистов не допустили к заседанию суда по делу о событиях в Вильнюсе 1991 года. Власти Литвы сообщили, что в зале якобы "нет мест".

Представители нашего посольства в Вильнюсе назвали такой предлог "безобразием". Согласно протоколу, российские дипломаты должны присутствовать на заседании, если на скамье подсудимых находятся граждане нашей страны.

В марте 1990 года Литва заявила о своей независимости, а власти СССР назвали решение незаконным. Через полгода в Вильнюсе начались несанкционированные акции протеста. В республику перебросили спецподразделения.

Среди обвиняемых в тех событиях два российских гражданина - Юрий Мель и Геннадий Иванов. Прокуратура Литвы требует заключить их под стражу сроком на 16 и 12 лет и заявляет, что люди, которые вышли тогда на митинги и погибли, были убиты советскими солдатами. Однако никаких доказательств не предоставляет.

Ранее Следственный комитет России возбудил дело против генпрокуроров и судей Литвы о привлечении невиновных к ответственности по итогам расследования событий в Вильнюсе.

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