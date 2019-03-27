Боевики планировали теракты на 9 мая и день выборов

Спецслужбы предотвратили 20 терактов в 2018 году

Российские спецслужбы предотвратили 20 терактов в минувшем году, в том числе те, которые планировались на 9 мая и день выборов. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Террористы намеревались напасть на сотрудников правоохранительных органов и простых людей в местах их скопления – в торговых центрах, на избирательных участках и на транспорте, передает ТАСС.

В последние годы в России сохраняется тенденция сокращения числа преступлений террористической направленности: за пять лет их число сократилось в 24 раза, 300 человек отказались от идеологии терроризма.

Однако появилась новая опасность - в последнее время замечен рост числа фактов саморадикализации молодых людей без предварительной вербовки. Это связано с тем, что лидеры террористических группировок стали меньше уделять внимание идеологии, теперь они просто указывают цель для теракта.