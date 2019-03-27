Экс-министра обороны СССР приговорили к 10 годам тюрьмы

Его обвиняют в преступлениях против человечности

Суд Вильнюса заочно приговорил к 10 годам лишения свободы экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова по делу о военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В январе 1991 года в Вильнюсе произошли беспорядки, за организацией которых, по версии властей Литвы, стояло руководство СССР. В ночь на 13 января советская армия начала штурм телецентра, в результате чего погибли 14 человек, еще 700 получили ранения, пишет "Интерфакс".

94-летний Язов обвиняется в том, что он создал военнизированную группу с целью возвращения Литвы в состав СССР. Кроме того, Вильнюсский окружной суд заочно осудил бывшего офицера КГБ Михаила Головатова. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Всего обвинения предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. Большинство из них привлечено к суду заочно.