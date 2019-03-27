ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне посмеялись над Порошенко после его слов о главном сопернике

13:31
  • среда
  • 27 марта 2019

Украинский лидер назвал Путина своим главным соперником на выборах

Президент Украины Петр Порошенко слишком завышает свой вес, когда утверждает, что его главный противник – Владимир Путин. К такому мнению пришли в Совфеде России.

Порошенко выбыл из тройки лидеров в рейтинге кандидатов в президенты
Чем займется Порошенко после проигрыша на выборах
Близость неминуемого фиаско толкает Порошенко на подлость

"Его главный соперник — актер Зеленский, а главный противник — те 75–80% украинцев, которые его на дух не выносят и мечтают избавиться от него", - отметил сенатор Алексей Пушков.

Политолог Иван Мезюх назвал слова Порошенко "параноидальным заявлением". Будучи политическим аутсайдером, действующий президент идет на любые ухищрения, чтобы завоевать голоса избирателей, пишет RT.

Не могли воздержаться от комментариев и простые россияне. "Петюне до 1 апреля не наливать", Куда смотрят санитары, спрашивается", "Это слон и моська", - написали пользователи социальных сетей.

О заявлении Порошенко на счет главного противника стало известно за пять дней до выборов президента страны. Глава государства отметил, что его главный и единственный противник Порошенко - президент России Владимир Путин, а главный союзник – украинский народ.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.