Россияне посмеялись над Порошенко после его слов о главном сопернике

Украинский лидер назвал Путина своим главным соперником на выборах

Президент Украины Петр Порошенко слишком завышает свой вес, когда утверждает, что его главный противник – Владимир Путин. К такому мнению пришли в Совфеде России.

"Его главный соперник — актер Зеленский, а главный противник — те 75–80% украинцев, которые его на дух не выносят и мечтают избавиться от него", - отметил сенатор Алексей Пушков.

Политолог Иван Мезюх назвал слова Порошенко "параноидальным заявлением". Будучи политическим аутсайдером, действующий президент идет на любые ухищрения, чтобы завоевать голоса избирателей, пишет RT.

Не могли воздержаться от комментариев и простые россияне. "Петюне до 1 апреля не наливать", Куда смотрят санитары, спрашивается", "Это слон и моська", - написали пользователи социальных сетей.

О заявлении Порошенко на счет главного противника стало известно за пять дней до выборов президента страны. Глава государства отметил, что его главный и единственный противник Порошенко - президент России Владимир Путин, а главный союзник – украинский народ.