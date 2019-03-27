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Бывших советских военных приговорили к тюрьме в Литве

14:41
  • среда
  • 27 марта 2019

Судебный процесс сопровождался политическим давлением

В Литве суд приговорил к тюремным срокам бывших советских военнослужащих Геннадия Иванова и Юрия Меля. Также заочно осудили ещё нескольких человек, среди которых бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов. Россияне проходят по делу о событиях в Вильнюсе 1991 года. Судебный процесс сопровождался политическим давлением. В зал заседания не пустили российских дипломатов и журналистов.
Экс-министра обороны СССР приговорили к 10 годам тюрьмы

Приговор литовского суда россиянин Юрий Мель выслушал молча. Полковника в отставке на семь лет отправляют в тюрьму, пять лет он провел за решеткой, ожидая завершения судебного процесса. Еще одного военного Геннадия Иванова приговорили к четырем годам лишения свободы. Фактически на скамье подсудимых сегодня и присутствовало два человека, но фигурантов в деле, которое насчитывает более 700 томов, значительно больше. Остальных судят заочно, обвиняя в преступлениях против человечности. При этом российскую прессу и даже российских дипломатов на заседание не пустили. В посольстве нашей страны в Вильнюсе на запрет уже отреагировали, назвав уголовное дело политически мотивированным.

"Среди обвиняемых, а их свыше 60 человек, большинство – граждане Российской Федерации. Заседание было объявлено в открытом режиме. Однако дипломатам Посольства России, в том числе послу Александру Удальцову, было отказано в праве присутствовать на нём, хотя, подчеркнём, речь идёт о судьбе десятков граждан России. При этом никаких вразумительных объяснений представлено не было. Это противоречит общепринятым нормам проведения судебных процессов с участием иностранных граждан. Расцениваем данные действия литовских властей как грубую провокацию", - говорится в заявлении посольства России в Литве.

Судить литовская сторона призывала первого президента СССР Михаила Горбачева. В среду виновным признан бывший советский министр обороны Дмитрий Язов, его заочно приговорили к десяти годам лишения свободы. Так же заочно 12 лет тюрьмы получил Михаил Головатов, экс-сотрудник КГБ. Советские руководители и солдаты являются фигурантами так называемого "дела 13 января". Речь идет о событиях 1991 года.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Петра Вершинина.

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