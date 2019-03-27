СКР показал видео с задержанным Абызовым

Экс-министра подозревают в хищении 4 миллиардов рублей

Следствие попросило суд арестовать бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова и его сообщников. Один из фигурантов дела - Сергей Ильичев - скрылся за границей. Его местонахождение устанавливается.

Видео задержания Михаила Абызова сотрудниками ФСБ опубликовал Следственный комитет. На чиновника заведено уголовное дело о мошенничестве и организации преступного сообщества. По данным СКР, группа, в которую, кроме Абызова, входили ещё 5 человек, похитила у "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электросетей" 4 миллиарда рублей.

Хищения были совершены в период, когда подозреваемый занимал пост министра. СМИ отмечали, что в последнее время он проживал в Италии.