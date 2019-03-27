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В Петербург приехал талисман Евро-2020

14:51
  • среда
  • 27 марта 2019

Мальчик по имени Скиллзи побывал на арене "Зенита"

В Санкт-Петербурге в среду представили талисман чемпионата Европы по футболу - Евро-2020. Это весёлый и добрый мальчик по имени Скиллзи.

Для него подготовили обширную программу. Талисман уже побывал на арене петербургского "Зенита". Именно на этом стадионе пройдут три матча группового этапа и один из четверть-финалов. В презентации талисмана принял участие футболист российской сборной Александр Ерохин. Чемпионат Европы в 2020 году пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах разных стран, в том числе в Санкт-Петербурге.

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Официальный талисман чемпионата Европы по футболу 2020 мальчик Скиллзи
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