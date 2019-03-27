В Петербург приехал талисман Евро-2020

Мальчик по имени Скиллзи побывал на арене "Зенита"

В Санкт-Петербурге в среду представили талисман чемпионата Европы по футболу - Евро-2020. Это весёлый и добрый мальчик по имени Скиллзи.

Для него подготовили обширную программу. Талисман уже побывал на арене петербургского "Зенита". Именно на этом стадионе пройдут три матча группового этапа и один из четверть-финалов. В презентации талисмана принял участие футболист российской сборной Александр Ерохин. Чемпионат Европы в 2020 году пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах разных стран, в том числе в Санкт-Петербурге.