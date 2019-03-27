Лавров: напряженность в мире не спадает из-за США

Односторонние подходы США грубо попирают международное право, заявил министр

Итоги работы и планы предстоящего развития публичной дипломатии обсудил в среду Сергей Лавров на встрече с попечительским советом фонда Горчакова.

Министр иностранных дел отметил, что фонд оправданно делает упор на взаимодействие с молодёжью, а также высоко оценил усилия по укреплению контактов с зарубежными общественными и политическими кругами. Сергей Лавров подчеркнул, что публичная дипломатия играет важную роль в поддержании доверия и взаимопонимания между народами.

"Важно сейчас уделять внимание поддержке общественной дипломатии. Контактам между некоммерческими организациями, научными и экспертными кругами. Это особенно важно в условиях, когда международная напряженность не спадает, и, более того, даже продолжает нарастать. Прежде всего, в связи с настойчивым стремлением наших американских коллег и их ближайших союзников навязывать всем и повсюду свои односторонние подходы", - сказал Лавров.