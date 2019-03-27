Как изменился Дмитровский район за последние годы

В рамках программы "Мой район" здесь будет построена школа, поликлиника и велодром

Благоустроен парк "Ангарские пруды", обустроен Памятный комплекс на Аллее Славы, возведен храм Святой Блаженной Матроны Московской. А ещё построен паркинг, закончена реконструкция стадиона и капитальный ремонт больницы. За последние годы в Дмитровском районе столицы сделано много. Но предстоит сделать еще больше. В рамках программы "Мой район" будет построена школа, взрослая поликлиника и даже велодром.

Храм Матроны Московской в Дмитровском районе, один из самых высоких в Москве. В одном здании разместились сразу две церкви.

"Мы находимся в верхнем храме, который посвящен Матроне Московской. Было принято решение сделать 2 храма, потому что Матрона связана с Иоанном Кронштадтским. Его храм находится внизу", - рассказывает Сергий Поляков.

В верхнем храме косметический ремонт. Готовят молитвенный зал к празднику Святой Пасхи. В нижнем – только закончилась служба. Здесь прихожане могут увидеть редкий иконостас, выполненный в шатровом стиле.

"На богослужении отмечается порядка 600 человек, храм полный, храм битком. Это взрослые и дети", - говорит Поляков.

Храм Матроны Московской — безусловная доминанта. Его построили на самой высокой географической точке Дмитровского района. Рядом несколько парков.

"За забором парк, чуть правее стадион "Молния", еще чуть правее — Ангарские пруды. Это такая точка притяжения, очень хорошая точка притяжения", - говорит глава муниципального округа Дмитровский Владимир Жигарев.

Парк Ангарские пруды реконструировали. Детские площадки, спортивные секции, танцевальный клуб, кафе, лодочная станция. Есть чем заняться. На этих островах уже много лет живут утки. В соседнем парка "Вагоноремонт" тоже недавно завершили реконструкцию. Дорожки, тренажёры, беседки и даже шахматный клуб.

"Раньше был такой деревянный сколоченный стол, они прикрывались фанерками всякими от ветра и дождя. А сейчас они получили, я так шучу, благоустроенную квартиру, да еще и в элитном районе", - говорит Любовь Ольтова.

Просторную квартиру в элитном районе Москвы получила и Ольга Демина, по программе реновации. Это первый дом в Дмитровском районе столицы, построенный по программе реновации. Со дня на день сюда начнут заселяться первые жильцы.

"По сравнению со старым жильем кухня, конечно, улучшилась очень сильно, была 5 метров, а стало 13 метров", - говорит Демина.

Переселенцы просили удобные парковочные места и просторные детские площадки во дворах. Жители Дмитровского района - одни из самых активных участников программы "Мой Район". На сайт мэра столицы поступило уже 160 наказов из Дмитровского района. За каждый можно проголосовать. Инициативу установить площадки для выгула собак в каждом дворе поддержали более полутора тысяч человек, почти две тысяч проголосовали за увеличение числа контейнеров для раздельного сбора мусора, 2900 жителей Дмитровского района просят облагородить лесопарковые зоны. Но самая актуальная тема – транспорт. В районе пока нет метро, и поэтому 3200 человек подержали просьбу оптимизировать маршруты наземного общественного транспорта.

"Я была на городском празднике, в центре, и увидела, что там везде табло на остановках и подумала, почему у нас таких в Дмитровском районе нет, это же очень удобно", - говорит Галея Галеева.

Галеева написала об этом на сайте программы "Мой район". Уже через 2 недели на остановках появились электронные информационные табло.

"Видите как здоров, особенно пенсионерам, у них нет ни приложения, а тут пришел, посмотрел, либо автобус дождаться, либо идти пешком до дома", - восхищается женщина.

Галея Галеева все чаще выбирать пешие прогулки, чтобы подышать свежим воздухом. Как только сойдет снег, в районе продолжат работы по озеленению.

Виктор Прокушев, Станислав Ильин, Юрий Тимошин и Александр Медведев. "ТВ Центр".