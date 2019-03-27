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Москвичам оказали более 100 миллионов соцуслуг

15:28
  • среда
  • 27 марта 2019

По словам Сергея Собянина, московским ветеранам соцуслуги доступны круглые сутки

Более 100 миллионов социальных услуг оказано москвичам в прошлом году. Несмотря на повышение пенсионного возраста, Москва сохранила все льготы, в том числе бесплатный проезд женщинам старше 55 и мужчинам после 60 лет.

Об этом на своей странице "ВКонтакте" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, глава города уточнил, что соцуслуги доступны московским ветеранам круглосуточно. За маломобильными ухаживают сиделки. У каждого из них есть телефон с "тревожной кнопкой" для экстренного вызова. Также они первыми получают путёвки на курорты.

Новые возможности для отдыха и укрепления здоровья открыло и "Московское долголетие". Согласно опросу института дополнительного профобразования, 85% участников довольны программой, у 36% опрошенных улучшилось настроение и самочувствие, ещё треть рады новым знакомым.

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