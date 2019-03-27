Мама девочки-маугли бросила дочь ради любовника

С мужчиной она провела целых три дня

В Мосгорсуде рассматривали жалобу на изменения меры пресечения Ирине Гаращенко, женщине, которая в начале марта оставила в захламлённой квартире 5-летнюю дочь.

Следствие установило, что дома она не появлялась три дня и все это время провела с любовником, что подтвердили свидетели и сам сожитель. Кроме того, были изучены видеозаписи с камер подъезда.

Женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Своей вины она не признаёт, а в суде рассказала, что не устраивала в квартире свалку, и девочка от истощения не страдала.

Неделю назад ребёнка выписали из больницы. Она чувствует себя хорошо. В начале апреля будет рассмотрен вопрос о лишении Гаращенко родительских прав.