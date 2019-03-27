Как принять участие в акции "Бессмертный полк"

Подготовка к шествию началась в Москве

В Москве началась подготовка к шествию "Бессмертный полк". В центрах госуслуг "Мои документы" можно бесплатно распечатать портреты ветеранов.

Для этого нужно просто принести снимок своего родственника в любой офис. Оригиналы фотографий сразу же вернут владельцам. Также на сайте проекта "Бессмертный полк. Москва" можно внести данные об участниках Великой Отечественной войны. Если самостоятельно это сделать не получится, в центрах госуслуг окажут всю необходимую помощь.

"Центр госуслуг "Мои документы" участвует в проекте "Бессмертный полк" уже пятый год. Жители Москвы могут обратиться в любой из 130 центров госуслуг, чтобы бесплатно распечатать фотографию участника Великой Отечественной войны и подготовиться к шествию в День Победы. А также сотрудники госуслуг помогут внести информацию в электронную книгу "Бессмертный полк. Москва", - сообщила заместитель руководителя центра госуслуг "Мои документы" района Хамовники Дарья Букашкина.