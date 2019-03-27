Сборная Москвы заняла первое место по итогам IX зимней Спартакиады

В финальных соревнованиях московские спортсмены завоевали 64 медали

Завершились соревнования IX зимней Спартакиады учащихся России 2019 года. В них приняли участие более двух тысяч спортсменов. От Москвы были заявлены 175 человек.

На финальном этапе Спартакиады были разыграны 92 комплекта медалей. Представители сборной Москвы лидировали в неофициальном командном зачете с первых соревновательных дней. Москвичи выиграли командные первенства в соревнованиях по фигурному катанию, бобслею (скелетону), лыжным гонкам, сноуборду, конькобежному и горнолыжному спорту, стали вторыми в шорт-треке, фристайле и в спортивном ориентировании, третьими в биатлоне и хоккее.

По итогам соревновательной программы сборная Москвы завоевала первое место в общекомандном зачете, набрав 1555 очков. На втором месте команда Санкт-Петербурга (1315 очка), третьими стали спортсмены из Московской области, набравшие 1295 очков.

В финальных соревнованиях московские спортсмены завоевали 64 медали: 19 золотых, 25 серебряных, 20 бронзовых.