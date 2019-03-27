ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Задержание террористов в Крыму попало на видео

14:47
  • среда
  • 27 марта 2019

В результате спецоперации удалось задержать 20 человек

В Крыму сотрудники ФСБ задержали 20 сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб-ут-Тахрир". В спецоперации принимали участие подразделения МВД и Росгвардии. Деятельность преступной группировки была пресечена. В числе задержанных - лидеры организации и рядовые участники.

Как заявили в ФСБ, члены структуры распространяли среди жителей полуострова экстремистскую идеологию и вербовали в организацию крымских мусульман. При задержании были изъяты запрещённые в России пропагандистские материалы, средства связи, и электронные носители информации, использовавшиеся при ведении террористической деятельности.

Читайте также:
Новости по теме
ФСБ пресекла деятельность международной террористической организации в Крыму
ФСБ пресекла деятельность международной террористической организации в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.