Задержание террористов в Крыму попало на видео

В результате спецоперации удалось задержать 20 человек

В Крыму сотрудники ФСБ задержали 20 сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб-ут-Тахрир". В спецоперации принимали участие подразделения МВД и Росгвардии. Деятельность преступной группировки была пресечена. В числе задержанных - лидеры организации и рядовые участники.

Как заявили в ФСБ, члены структуры распространяли среди жителей полуострова экстремистскую идеологию и вербовали в организацию крымских мусульман. При задержании были изъяты запрещённые в России пропагандистские материалы, средства связи, и электронные носители информации, использовавшиеся при ведении террористической деятельности.