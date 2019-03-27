На Шнурова подали заявление за грязные оскорбления Москвы

"Каждый порядочный москвич должен ударить музыканта"

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил главу СКР Александра Бастрыкина привлечь музыканта Сергея Шнурова к уголовной ответственности за оскорбление Москвы.

Поводом для конфликта послужила программа на канале Z+, во время которой Шнуров и дизайнер Артемий Лебедев обсуждали различия Москвы и Санкт-Петербурга. В ходе беседы лидер группы "Ленинград" нецензурно охарактеризовал жителей столицы, сравнив Москву с женским половым органом, а Питер – с мужским, пишет газета "Известия".

"Мне кажется, после тех слов, которые Сергей Шнуров сказал в отношении Москвы и москвичей, каждый порядочный москвич, при первой же встрече, набил бы ему рожу", - написал Разин в Instagram. В свою очередь Шнуров написал заявление в прокуратуру и следственный комитет, испугавшись угроз Разина, пишет StarHit.

В поддержку Разина выступил член экспертного совета при Госдуме Вадим Манукян. По его мнению, ответственность за оскорбление Москвы и москвичей должен нести каждый, и шнуров тому не исключение.

"Никому не должно быть позволено с использованием обсцентной лексики делать неуместные сравнения в отношении столицы нашей родины, да еще и в эфире передачи, которую через интернет смотрит большое количество людей. Шнуров не является неприкасаемым и должен нести ответственность", - заявил эксперт в беседе с ТВЦ.RU