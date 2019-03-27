ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Шнурова подали заявление за грязные оскорбления Москвы

14:36
  • среда
  • 27 марта 2019

"Каждый порядочный москвич должен ударить музыканта"

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил главу СКР Александра Бастрыкина привлечь музыканта Сергея Шнурова к уголовной ответственности за оскорбление Москвы.

"Всех разогнать": Шнуров обрушился на Минкультуры
Шнуров объявил о распаде группы "Ленинград"
Вхождение Шнурова в совет Госдумы по культуре взбесило народ

Поводом для конфликта послужила программа на канале Z+, во время которой Шнуров и дизайнер Артемий Лебедев обсуждали различия Москвы и Санкт-Петербурга. В ходе беседы лидер группы "Ленинград" нецензурно охарактеризовал жителей столицы, сравнив Москву с женским половым органом, а Питер – с мужским, пишет газета "Известия".

"Мне кажется, после тех слов, которые Сергей Шнуров сказал в отношении Москвы и москвичей, каждый порядочный москвич, при первой же встрече, набил бы ему рожу", - написал Разин в Instagram. В свою очередь Шнуров написал заявление в прокуратуру и следственный комитет, испугавшись угроз Разина, пишет StarHit.

В поддержку Разина выступил член экспертного совета при Госдуме Вадим Манукян. По его мнению, ответственность за оскорбление Москвы и москвичей должен нести каждый, и шнуров тому не исключение.

"Никому не должно быть позволено с использованием обсцентной лексики делать неуместные сравнения в отношении столицы нашей родины, да еще и в эфире передачи, которую через интернет смотрит большое количество людей. Шнуров не является неприкасаемым и должен нести ответственность", - заявил эксперт в беседе с ТВЦ.RU

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.