Певица Савельева родила первенца

Мальчик появился на свет в одной из столичных клиник

35-летняя российская певица Александра Савельева родила сына в столичном перинатальном центре "Мать и дитя".

По словам источника "Комсомольской правды", ребенок появился на свет весом два килограмма. Сейчас малыш находится в отделении реанимации.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Муж артистки Кирилл Сафонов также хранит молчание.

Сафонов и Савельева тайно поженились восемь лет назад. Солистка группы "Фабрика" тщательно скрывает подробности личной жизни и до последнего скрывала свою беременность.