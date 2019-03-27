ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Певица Савельева родила первенца

15:21
  • среда
  • 27 марта 2019

Мальчик появился на свет в одной из столичных клиник

35-летняя российская певица Александра Савельева родила сына в столичном перинатальном центре "Мать и дитя".

По словам источника "Комсомольской правды", ребенок появился на свет весом два килограмма. Сейчас малыш находится в отделении реанимации.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Муж артистки Кирилл Сафонов также хранит молчание.

Сафонов и Савельева тайно поженились восемь лет назад. Солистка группы "Фабрика" тщательно скрывает подробности личной жизни и до последнего скрывала свою беременность.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Певица Александра Савельева
Певица Александра Савельева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.