ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Пустить под нож": грязный скот вывел Лукашенко из себя

15:43
  • среда
  • 27 марта 2019

Белорусский лидер увидел коровий Освенцим

Президент Белоруссии Александр Лукашенко устроил разнос подчиненным за то, что увидел во время рабочей поездки в агрохолдинг "Купаловское" в Могилевской области. Белорусский лидер зашел в один из коровников и ужаснулся от условий, в которых содержатся животные, сообщает ТВЦ.RU.

"Мне нужны деньги": Лукашенко огорошил заявлением
Лукашенко: Россия бросает Белоруссию в объятия Запада

"Вы че, больные? Это ж Освенцим!", - сказал Лукашенко в разговоре с чиновниками. Он заявил, что в таком месте должно быть "сухо, чисто". Для этого нужен специальный человек, который убирал бы за коровами. В итоге он потребовал отправить в отставку трех чиновников, в том числе, губернатора области Владимира Доманевского.

После жесткого разговора Лукашенко потребовал список тех, кто отвечает за содержание коровника. "Всех под нож!", - заявил белорусский президент. Кроме того, он потребовал возбудить уголовное дело "по всей строгости закона".

Также Лукашенко подчеркнул, что к нему по данному вопросу уже можно не обращаться дополнительно. Всех нарушителей можно сразу отправить под арест. "Виноват - наручники и сразу в следственный изолятор", - добавил он.

Александр Лукашенко и ранее не церемонился с подчиненными. В январе текущего года он предложил проверить слух чиновников, которые не выполняют его распоряжения. До этого он заявил, что единственная причина невыполнения его поручений заключается в "пофигическом отношении правительства".

Новости по теме
Коровы на ферме
Коровы на ферме
Пустить под нож! Грязный скот вывел Лукашенко из себя
Пустить под нож! Грязный скот вывел Лукашенко из себя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.