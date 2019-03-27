"Пустить под нож": грязный скот вывел Лукашенко из себя

Белорусский лидер увидел коровий Освенцим

Президент Белоруссии Александр Лукашенко устроил разнос подчиненным за то, что увидел во время рабочей поездки в агрохолдинг "Купаловское" в Могилевской области. Белорусский лидер зашел в один из коровников и ужаснулся от условий, в которых содержатся животные, сообщает ТВЦ.RU.

"Вы че, больные? Это ж Освенцим!", - сказал Лукашенко в разговоре с чиновниками. Он заявил, что в таком месте должно быть "сухо, чисто". Для этого нужен специальный человек, который убирал бы за коровами. В итоге он потребовал отправить в отставку трех чиновников, в том числе, губернатора области Владимира Доманевского.

После жесткого разговора Лукашенко потребовал список тех, кто отвечает за содержание коровника. "Всех под нож!", - заявил белорусский президент. Кроме того, он потребовал возбудить уголовное дело "по всей строгости закона".

Также Лукашенко подчеркнул, что к нему по данному вопросу уже можно не обращаться дополнительно. Всех нарушителей можно сразу отправить под арест. "Виноват - наручники и сразу в следственный изолятор", - добавил он.

Александр Лукашенко и ранее не церемонился с подчиненными. В январе текущего года он предложил проверить слух чиновников, которые не выполняют его распоряжения. До этого он заявил, что единственная причина невыполнения его поручений заключается в "пофигическом отношении правительства".