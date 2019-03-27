В Москве пройдет III блок чемпионатов и первенств России по танцевальному спорту

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В Москве с 29 по 31 марта в универсальном спортивном зале "Игровой" ЦСКА состоится III блок чемпионатов и первенств России по танцевальному спорту.

Традиционно спортивный сезон в танцевальном спорте начинается с чемпионатов и первенств России, которые проходят в несколько этапов. Стартовали национальные чемпионаты в феврале, в подмосковном Красногорске. По итогам соревнований определились российские лидеры в спортивной дисциплине танцевального спорта "секвей", которым предстоит представлять нашу страну на домашнем чемпионате мира по секвею 14 декабря 2019 года в Москве, в Государственном Кремлевском Дворце. Одна из спортивных столиц Российской Федерации, Казань, приняла танцевальную эстафету. Второй блок чемпионатов и первенств России по танцевальному спорту прошел 2-3 марта в Центре гимнастики.

В пятницу, 29 марта, в Москве в рамках соревнований третьего блока пройдут два чемпионата России по танцевальному спорту: чемпионаты России среди ансамблей в европейской и латиноамериканской программах. Зрители увидят чемпионов и вице-чемпионов мира и Европы ансамбли "Вера" из Тюмени и "Дуэт" из Перми.

На следующий день, 30 марта, танцевальные дуэты со всей страны будут бороться за высшие награды чемпионата России по латиноамериканской программе. Главным подарком станет выступление многократных чемпионов России, трехкратных чемпионов Европы, чемпионов мира 2018 года, Армена Цатуряна и Светланы Гудыно.

Стоит отметить, что московские спортсмены регулярно входят в тройку призеров чемпионата страны. В спортивной дисциплине "двоеборье" действующими чемпионами являются Ангелина Баркова и Евгений Сверидонов, в латиноамериканской программе секвея — Фёдор Полянский и Дина Ахметгареева, Семен Хржановский и Елизавета Лыхина — вице-чемпионы в европейской программе секвея и в двоеборье, Алексей Глухов и Анастасия Глазунова являются серебряными призерами чемпионата России в европейской программе.

Соревнования играют большую важность — по итогам чемпионата России определятся спортсмены, которые войдут в состав сборной для участия в домашних чемпионатах мира по европейской программе среди ансамблей и латиноамериканской программе, которые пройдут в сентябре 2019 года в Москве. Для столицы выступления лучших танцевальных ансамблей станет третьим — ранее чемпионат мира Москва принимала в 2007 и 2011 годах.