Вакарчук призвал украинцев не голосовать "по приколу"

Лидеру "Океана Эльзы" не нравится популярность Зеленского

Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев ответственно подойти к выборам президента и не голосовать "по приколу".

"Тысячи наших соотечественников отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом. Голосуем ответственно! Голосуем не "по приколу", - заявил Вакарчук в своем видеообращении.

Как сообщает ТАСС, заявление музыканта связано с тем, что он не одобряет популярность среди электората кандидатуры шоумена Владимира Зеленского. Многие сторонники лидера "Квартала-95" считают, что, проголосовав за Зеленского, они отдадут свой голос "по приколу" или "против всех".

В 2017 году Святослава Вакарчука рассматривали как одного из явных кандидатов в президенты. Однако музыкант не стал выдвигать свою кандидатуру и сообщил, что не будет поддерживать ни одного из нынешних претендентов на пост президента.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта, на пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По последним данным, в президентской гонке со значительным отрывом лидирует шоумен Владимир Зеленский, за ним следуют Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.