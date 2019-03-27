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Вакарчук призвал украинцев не голосовать "по приколу"

16:02
  • среда
  • 27 марта 2019

Лидеру "Океана Эльзы" не нравится популярность Зеленского

Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев ответственно подойти к выборам президента и не голосовать "по приколу".
Зеленский заговорил об отказе от участия в выборах

"Тысячи наших соотечественников отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом. Голосуем ответственно! Голосуем не "по приколу", - заявил Вакарчук в своем видеообращении.

Как сообщает ТАСС, заявление музыканта связано с тем, что он не одобряет популярность среди электората кандидатуры шоумена Владимира Зеленского. Многие сторонники лидера "Квартала-95" считают, что, проголосовав за Зеленского, они отдадут свой голос "по приколу" или "против всех".

В 2017 году Святослава Вакарчука рассматривали как одного из явных кандидатов в президенты. Однако музыкант не стал выдвигать свою кандидатуру и сообщил, что не будет поддерживать ни одного из нынешних претендентов на пост президента.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта, на пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По последним данным, в президентской гонке со значительным отрывом лидирует шоумен Владимир Зеленский, за ним следуют Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

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