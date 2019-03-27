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На Украине перед выборами водку продают втридорога

16:14
  • среда
  • 27 марта 2019

Рост цен затронул весь перечень продуктов питания

Стоимость водки на Украине увеличилась в 2-3 раза. Оптовая цена на литр крепкого алкоголя выросла в среднем до 53,8 гривны. В 2014 году стоимость составляла всего 17,7 грн.

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За пять лет пиво подорожало в 2,5 раза (до 13,9 грн), а бренди – в 2 раза (до 111,3 грн за литр). Речь идет об оптовых ценах, заявил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко. В рознице стоимость алкоголя может быть еще выше, отметил он в своем фейсбуке.

Рост цен затронул весь перечень продуктов питания и напитков. С 2014 года цена картофеля выросла в 1,5 раза, свинины – в 2,5 раза, молока – в 3,1 раза, пшеничного хлеба – в 4 раза. Из безалкогольных напитков в 3,3 раза подорожала минеральная газированная вода, соки — в 2,5 раза.

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