Новые документы доказывают непричастность России к крушению MH17

Данные помогут пролить свет на трагедию с Boeing для западных стран

Россия получила новые материалы, свидетельствующие о причастности Украины к Boeing 777 рейса MH17. Их до этого обнародовал офицер госбезопасности Украины Василий Прозоров в ходе пресс-конференции в Москве.

Теперь Москва должна быть заинтересована в том, чтобы новые данные помогли пролить свет на трагедию с Boeing Малайзийских авиалиний в Донбассе в 2014 году. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

При этом то, что все услышали от Прозорова, может быть "всего лишь частью той информации, которой он обладает". Кнутов добавил, что есть и более серьезные аргументы, в том числе, копии документов, которые стали доступны благодаря экс-сотруднику СБУ, передает ФАН.

"Эти сведения могут быть переданы Австралии и Нидерландам, и ситуация может поменяться с точки зрения обвинения России в причастности к этой катастрофе", — сказал директор музея войск ПВО.

При этом Кнутов напомнил, что до этого доказательства, которые предоставляла Россия, страны Запада игнорировали. В первую очередь они обращали внимание на "доказательства" украинской стороны, представляющих собой "сплошную цепочку фальсификаций".

Он напомнил, что российские специалисты в рамках расследования концерна "Алмаз-Антей" провели серию максимально приближенных к реальности экспериментов. Они моделировали подрыв боевой части зенитной ракеты над кабиной самолета Boeing МН17. Однако западные страны провели собственные испытания, и подорвали боевую часть на земле, хотя это не отображает реальную картину разлета осколков "при возможном поражении Boeing МН17 в воздушном пространстве над Донбассом". Все это потому, что украинский сценарий принимался Западом безоговорочно, даже при наличии всех фальсификаций.

"С появлением копий секретных документов мы надеемся, что правда более-менее начнет торжествовать не только у нас в России, но и на Западе", — подчеркнул эксперт.

До этого Нидерланды, Австралия и Россия провели первую трехстороннюю встречу по ситуации вокруг крушения малазийского Boeing 777. Она проходила в закрытом режиме, так как в этом вопросе "конфиденциальность жизненно важна", рассказал министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. По его словам, стороны в конечном итоге докопаются до истинных причин катастрофы.

Самолет компании Malaysia Airlines, который следовал из Нидерландов в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецком 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек. Все они погибли.

Катастрофу расследует международная группа. В нее входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Они выяснили, что самолет был сбит ракетой "земля-воздух" якобы состоявшей на вооружении в российских войсках. При этом Москва отказалась признавать выводы международных следователей. В российском Минобороны заявили, что лайнер был сбит ЗРК "Бук", который состоял на вооружении Украины.

25 марта в Москве на пресс-конференции выступил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. На украинские спецслужбы он работал 20 лет. Он, в частности, заявил о причастности Украины к гибели малайзийского Boeing в Донбассе. "По моему мнению, это два человека (причастных к гибели лайнера, или сокрытию следов преступления, - прим. ред.): это нынешний замглавы администрации Порошенко, бывший начальник контрразведки Валерий Кондратюк, и нынешний начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба", - отмечал Прозоров.

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