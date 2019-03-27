ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Люди Зеленского сами подсчитают голоса избирателей

17:10
  • среда
  • 27 марта 2019

Украина может узнать победителя выборов до окончания официального подсчета голосов

Во время выборов на Украине 31 марта будет проведен параллельный подсчёт голосов. Им займется штаб одного из главных фаворитов президентской гонки Владимира Зеленского.
Фавориты президентской гонки на Украине

"Наша цель – максимально уменьшить время от того момента, как прозвучит цифра по результатам подсчета голосов на участке, которая озвучивается вслух, и до того момента, когда эти результаты узнает вся Украина", - заявил координатор штаба Зеленского в регионах Александр Корниенко.

По его словам, разрыв во времени между двумя событиями может составлять час, или больше. При этом он подчеркнул, что за это время на избирательном участке или на пути от участка до окружной комиссии может что-то происходить, сообщает "Интерфакс".

Согласно плану штаба Зеленского, на выборах в качестве наблюдателей будут присутствовать до 15 тысяч волонтеров. Из них 60% являются гражданами до 30 лет. При этом эксперты рассчитывают использовать в ходе мониторинга открытую базу данных, "заточенную" под геолокацию. В ней собрана информация о численности населения в каждом регионе страны. Также во всех избирательных округах Украины будут работать до 300 профессиональных адвокатов из команды Зеленского.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. На главный пост в стране претендуют 39 человек. Из них реальные шансы победить имеют только трое кандидатов - Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Комик Зеленский лидирует во всех опросах общественного мнения.

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.