Люди Зеленского сами подсчитают голоса избирателей

Украина может узнать победителя выборов до окончания официального подсчета голосов

Во время выборов на Украине 31 марта будет проведен параллельный подсчёт голосов. Им займется штаб одного из главных фаворитов президентской гонки Владимира Зеленского.

"Наша цель – максимально уменьшить время от того момента, как прозвучит цифра по результатам подсчета голосов на участке, которая озвучивается вслух, и до того момента, когда эти результаты узнает вся Украина", - заявил координатор штаба Зеленского в регионах Александр Корниенко.

По его словам, разрыв во времени между двумя событиями может составлять час, или больше. При этом он подчеркнул, что за это время на избирательном участке или на пути от участка до окружной комиссии может что-то происходить, сообщает "Интерфакс".

Согласно плану штаба Зеленского, на выборах в качестве наблюдателей будут присутствовать до 15 тысяч волонтеров. Из них 60% являются гражданами до 30 лет. При этом эксперты рассчитывают использовать в ходе мониторинга открытую базу данных, "заточенную" под геолокацию. В ней собрана информация о численности населения в каждом регионе страны. Также во всех избирательных округах Украины будут работать до 300 профессиональных адвокатов из команды Зеленского.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. На главный пост в стране претендуют 39 человек. Из них реальные шансы победить имеют только трое кандидатов - Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Комик Зеленский лидирует во всех опросах общественного мнения.