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Ford объявил о закрытии производства автомобилей в России

17:58
  • среда
  • 27 марта 2019

На выплаты поставщикам и уволенным сотрудникам потратят 200 миллионов долларов

Автоконцерн Ford Motor объявил об уходе с российского рынка легковых автомобилей. Совместное предприятие Ford Sollers закрывает три завода в России из-за реструктуризации. При этом американская компания останется в сегменте легкого коммерческого транспорта.

Таким образом, два российских завода в Набережных Челнах и Всеволожске будут закрыты. А с 1 июля 2019 года на базе завода в Елабуге в Татарстане будет перезапущено совместное предприятие Ford и российского ПАО Sollers. Оно намерено укреплять позиции на рынке LCV с моделью Ford Transit.

Из-за этого грядет серьезное сокращение штата сотрудников. Его проведут в первую очередь по программе добровольного увольнения. Она предполагает сокращение с должности с выплатой дополнительных компенсаций. По данным РИА Новости, компания потратит около 200 миллионов долларов на выплаты поставщикам и увольняемым сотрудникам.

Между тем американский автоконцерн намерен передать контроль в российском СП своему партнеру Sollers, говорится на сайте компании. В новой структуре Ford Sollers будет владеть долей 51% в уставном капитале совместного предприятия.

Как рассказал исполнительный вице-президент и президент европейского, ближневосточного и африканского регионов Ford Motor Company Стивен Армстронг, это необходимо для возвращения к прибыльности компании в краткосрочной перспективе, а также повышения эффективности инвестиций "в условиях сложной ситуации на рынке".

В свою очередь, президент Ford Sollers Адиль Ширинов признал, что решение сложное, но "необходимое для обеспечения конкурентоспособности Ford Sollers в долгосрочной перспективе".

Между тем группа "КамАЗ" решила трудоустроить квалифицированных сотрудников закрываемых заводов в Татарстане, передает ТАСС. Сейчас группа ведет переговоры со службами персонала этих заводов с намерением получить информацию по увольняемым работникам.

О том, что американский автоконцерн рассматривает вариант закрытия двух основных заводов в Ленинградской области и Республике Татарстан, стало известно в начале марта. Отмечалось, что ограничения коснутся Ford EcoSport и Ford Fiesta, которые выпускают в Набережных Челнах, а также Ford Focus и Ford Mondeo, производящихся во Всеволожске. Третий завод в Елабуге производит Ford Transit, Kuga и Explorer.

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