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Абызов объяснился в суде

17:43
  • среда
  • 27 марта 2019

Свою вину бывший министр не признал

Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов заверил, что никогда не использовал служебное положение в преступных целях. Заявление бывшего чиновника прозвучало в Басманном суде, который решает вопрос об избрании ему меры пресечения.

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"Преступных действий я не совершал, свое служебное положение министра не использовал. В то же время я готов сотрудничать со следствием, давать показания", - приводит слова Абызова агентство ТАСС.

Свою вину экс-министр не признал и отказался оценивать "расплывчатые формулировки обвинения".

В свою очередь, следователь сообщил, что у следствия есть показания потерпевшего, которые указывают на Михаила Абызов. Он попросил заключить бывшего министра под стражу, обосновав это тем, что у того имеется недвижимость за границей, есть связи в правоохранительных органах, кроме того, он может оказать давление на свидетелей и скрыться.

О задержании Михаила Абызова стало известно 26 марта. По данным Следственного комитета, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети". Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

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