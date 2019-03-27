У Абызова нашлись серьезные заступники

Адвокаты просят отпустить подзащитного под залог в миллиард

За задержанного экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова поручились бывший вице-премьер, глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович и председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс. Также это сделали экс-глава администрации президента России Александр Волошин и бывший пресс-секретарь премьера, зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова.

Кроме того, среди поручителей находятся актриса Чулпан Хаматова, основатель и президент фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер, совладелец сети региональных российских аэропортов "Новапорт" Роман Троценко.

Об этом сообщил адвокат Абызова Александр Аснис. Между тем сторона защиты бывшего министра просит суд отпустить его под залог в миллиард рублей или поместить под домашний арест, сообщает ТАСС.

Сам Абызов заявил в суде, что никогда не использовал служебное положение в преступных целях. Также он подчеркнул, что готов сотрудничать со следствием. Свою вину бывший министр не признал. Кроме того, он отказался оценивать "расплывчатые формулировки обвинения".

Заседание проходит в Басманном суде. Там решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователь сообщил, что у следствия есть показания потерпевшего, которые указывают на Михаила Абызова. Он попросил заключить бывшего министра под стражу, обосновав это тем, что у того имеется недвижимость за границей, есть связи в правоохранительных органах, а еще, он может оказать давление на свидетелей и скрыться.

О задержании Абызова стало известно 26 марта. В Следственном комитете сообщили, что в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками похитил и вывел за рубеж четыре миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети". Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен