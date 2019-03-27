ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У Абызова нашлись серьезные заступники

18:17
  • среда
  • 27 марта 2019

Адвокаты просят отпустить подзащитного под залог в миллиард

За задержанного экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова поручились бывший вице-премьер, глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович и председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс. Также это сделали экс-глава администрации президента России Александр Волошин и бывший пресс-секретарь премьера, зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова.

Абызов не признал вину
Следователи предъявили обвинение Абызову
В Кремле отреагировали на задержание Абызова

Кроме того, среди поручителей находятся актриса Чулпан Хаматова, основатель и президент фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер, совладелец сети региональных российских аэропортов "Новапорт" Роман Троценко.

Об этом сообщил адвокат Абызова Александр Аснис. Между тем сторона защиты бывшего министра просит суд отпустить его под залог в миллиард рублей или поместить под домашний арест, сообщает ТАСС.

Сам Абызов заявил в суде, что никогда не использовал служебное положение в преступных целях. Также он подчеркнул, что готов сотрудничать со следствием. Свою вину бывший министр не признал. Кроме того, он отказался оценивать "расплывчатые формулировки обвинения".

Заседание проходит в Басманном суде. Там решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователь сообщил, что у следствия есть показания потерпевшего, которые указывают на Михаила Абызова. Он попросил заключить бывшего министра под стражу, обосновав это тем, что у того имеется недвижимость за границей, есть связи в правоохранительных органах, а еще, он может оказать давление на свидетелей и скрыться.

О задержании Абызова стало известно 26 марта. В Следственном комитете сообщили, что в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками похитил и вывел за рубеж четыре миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети". Ему  предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Главное сегодня
Михаил Абызов и Аркадий Дворкович
Михаил Абызов и Аркадий Дворкович
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.