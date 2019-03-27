Путин пошутил над здоровым охранником (видео)

Тот заслонил объектив видеокамеры

Президент России Владимир Путин провел встречу со спортсменами, которые представляли нашу страну на зимней универсиаде в Красноярске. Мероприятие прошло в Москве в Олимпийском центре синхронного плавания Анастасии Давыдовой на территории спортивно-развлекательного квартала "Парк Легенд", сообщает ТВЦ.RU.

В ходе поздравления студенческой сборной России с победой в общекомандном зачете соревнований, внимание главы государства привлек габаритный охранник, немного заслонивший объектив видеокамеры. В итоге ему пришлось подвинуть сотрудника.

"Подвинься – такой здоровый, здоровее спортсменов!", - заявил ему российский лидер. Атлетов он поздравил перед заседанием совета по развитию физической культуры и спорта.

Во время Универсиады в Красноярске Россия вновь подтвердила звание ведущей спортивной державы. Наши спортсмены установили абсолютный рекорд по количеству завоеванных наград. Они взяли 41 золото, 39 серебряных и 32 бронзовые медали. При этом наши спортсмены одержали победы в самых престижных дисциплинах. На хоккейных площадках были повержены канадцы и шведы. Непобедимыми оказались россияне на лыжне и горных склонах.