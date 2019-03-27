СКР проверит литовских судей за приговор экс-министру обороны Язову

Бывшего главу Минобороны СССР заочно приговорили в Литве к 10 годам тюрьмы

Следственный комитет России начал проверку в отношении литовских судей, которые сегодня вынесли приговоры участникам событий января 1991 года. Тогда в Вильнюсе в результате уличных столкновений погибли 14 человек. Всего по делу о так называемой "советской агрессии" проходят 67 человек, включая бывшего министра обороны СССР, маршала Язова. Окружной суд Вильнюса приговорил его к 10 годам лишения свободы. Практически все приговоры, кроме двух - заочные. В России вильнюсское дело неоднократно называли "политически мотивированным судилищем". А МИД нашей страны еще раз указал на попытки властей Литвы подтасовать факты в этом процессе

Говорить о том, что вильнюсский суд поставил точку в так называемом деле "13-ого января" пока рано. Адвокаты уже заявили, что будут добиваться отмены приговоров, к доказательной базе которых есть множество вопросов. Подчеркивает это и тот факт, что в зал на заранее анонсированный открытый судебный процесс не пустили ни российских журналистов, ни российских дипломатов.

Многие называют этот судебный процесс показательным. Речь идет о событиях 91-ого года, когда Литва пыталась выйти из состава СССР. В республике фактически царило двоевластие. Лидеры из националистической партии "Саюдис" с экранов телевизоров призывали людей к мятежу и требовали независимости.

13 января отряд спецназа "Альфа" при поддержке танков взял контроль над телецентром. Тогда погибли 14 человек из числа протестующих. Оценки в количестве пострадавших спустя 28 лет доходят в литовских СМИ до тысячи человек. Тогда это происшествие сразу дало повод обвинить Москву в агрессии и, по сути, стало решающим в начале процесса по отделению Прибалтики. С тех пор в Литве собрали более 700 томов уголовного дела и начали судить тех, кого считают виновными. Звучали призывы осудить первого президента СССР Михаила Горбачева, сегодня признан виновным бывший советский министр обороны Дмитрий Язов, его заочно приговорили к 10 годам лишения свободы. Так же заочно 12 лет тюрьмы получил Михаил Головатов, командир группы спецназа, штурмовавшей телецентр. Бывшего главу Вильнюсского армейского гарнизона Владимира Усхопчика заочно приговорили к 14 годам лишения свободы. Конечно, реально никто из них за решётку не отправится, но в Литве эти приговоры называют восстановлением исторической справедливости.

"Это дело – очная ставка с правдой, для выяснения которой потребовалось много лет, которая стоила много боли, терпения и самопожертвования. Это дело является доказательством того, что в отношении военных преступлений и преступлений против человечности нет срока давности", - заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

Советских генералов, офицеров и солдат так и обвиняют в преступлении против человечности. Однако когда дело доходит до фактов, их нет. Реально на скамье подсудимых оказались лишь два человека. Отставной военный Юрий Мель командовал танком, но в обвинительном заключении нет ни слова о том, что конкретно он или его танк кого-то убил. Суд приговорил Меля к семи годам тюрьмы. Советскому офицеру Геннадию Иванову дали четыре года, но тоже с размытой формулировкой. До сих пор не представлено доказательств, что люди тогда погибли именно от действий солдат. А значит, вполне может быть так, что жертвы - результат спланированной провокации.

"Здесь ведь речь не идет о том, чтобы совершить правосудие на основе внимательного и тонкого изучения криминалистики. Чьи это были пули, почему это были пули от нештатного вооружения. Здесь речь идет о попытке переиграть историю, о попытке политической мести с помощью юридического инструментария. Применения самолепных юридических правил вместо международного права", - рассуждает руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память" Владимир Симиндей.

На действия литовской стороны уже отреагировали в Следственном комитете России. Ведомство инициировало свою проверку в отношении судей, которые вынесли, как заявляется, "неправосудные приговоры".

Пётр Вершинин. Егор Миронов. Андрей Стрюков. "ТВ Центр".